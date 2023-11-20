Анушаускас обсудил вопросы безопасности с министром обороны Канады

В ходе встречи обсуждался вклад Канады в безопасность и оборону стран Балтии, а также двустороннее сотрудничество.
Как сообщило Министерство обороны, канадский министр подтвердил, что страна, которую он представляет, готова инвестировать больше возможностей в безопасность союзников восточного фланга НАТО.
В свою очередь А. Анушаускас предложил Канаде присоединиться к созданной Литвой коалиции по разминированию.
"Хотя мир сотрясают все новые конфликты и возникает множество вызовов безопасности, наша поддержка борющейся Украины должна оставаться целенаправленной, последовательной и ведущей к победе. Мы должны вместе поддержать стремление Украины стать членом НАТО", - сказал А. Анушаускас и пригласил канадского коллегу посетит Литву с официальным визитом.