Анушаускас обсудил вопросы безопасности с министром обороны Канады

В ходе встречи обсуждался вклад Канады в безопасность и оборону стран Балтии, а также двустороннее сотрудничество.

Как сообщило Министерство обороны, канадский министр подтвердил, что страна, которую он представляет, готова инвестировать больше возможностей в безопасность союзников восточного фланга НАТО.

В свою очередь А. Анушаускас предложил Канаде присоединиться к созданной Литвой коалиции по разминированию.