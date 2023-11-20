Анушаускас обсудил вопросы безопасности с министром обороны Канады

 
ELTA
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Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Министр обороны Арвидас Анушаускас во время участия в Галифакском форуме по международной безопасности в Канаде встретился с Биллом Блэром, министром обороны Канады, назначенным этим летом.

В ходе встречи обсуждался вклад Канады в безопасность и оборону стран Балтии, а также двустороннее сотрудничество.

Как сообщило Министерство обороны, канадский министр подтвердил, что страна, которую он представляет, готова инвестировать больше возможностей в безопасность союзников восточного фланга НАТО.

В свою очередь А. Анушаускас предложил Канаде присоединиться к созданной Литвой коалиции по разминированию.

"Хотя мир сотрясают все новые конфликты и возникает множество вызовов безопасности, наша поддержка борющейся Украины должна оставаться целенаправленной, последовательной и ведущей к победе. Мы должны вместе поддержать стремление Украины стать членом НАТО", - сказал А. Анушаускас и пригласил канадского коллегу посетит Литву с официальным визитом.

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