"Я думаю, очень хорошо, что и Литва тоже предлагает своих кандидатов. Мы знаем, что кандидатов от малых государств иногда уважают за их нейтральную позицию, но, когда я смотрю на текущую геополитическую картину в Европе, есть ли политики, которые могут оставаться нейтральными в случае российской агрессии против Украины. Я так не думаю. Я считаю, что всегда нужно предлагать, участвовать, и это приносит определенный престиж стране, потому что тех кандидатов, которые признаны кандидатами, действительно не так много", - в четверг радиостанции ЛРТ сказал министр.
С другой стороны, министр не склонен оценивать возможности премьер-министра занять эту должность.
"Я думаю, что оценивать будут другие", - сказал он.
ЭЛЬТА напоминает, что в среду влиятельная деловая газета Financial Times назвала премьер-министра Литвы одним из кандидатов на замену Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Однако сама И. Шимоните комментировать такие обсуждения отказывается.
"Никаких комментариев на эту тему. Никаких", - в интервью Эльте в среду сказала премьер.
Реагируя на сообщения, появившиеся на международной арене, глава страны Гитанас Науседа заявил, что поддержал бы кандидатуру И. Шимоните. Однако И. Шимоните президент пожелал в настоящее время сосредоточиться на бюджете следующего года.
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