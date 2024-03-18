Анушаускас не исключает возможности возглавить Комитет по национальной безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр обороны Арвидас Анушаускас, который не согласился с предложенной премьер-министром рокировкой, разъясняет свою позицию. Политик не отказывается от предложения возглавить парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), если новым министром станет его нынешний глава Лауринас Кащюнас. По мнению А. Анушаускаса, главное, чтобы решения не принимались под ковром.

"Я тогда сказал, что не согласен, потому что (вопрос руководства КНБО – ELTA) решается не в правительстве. Это решает политическое сообщество – фракция. Эти вопросы и обсуждения должны происходить более широко, а не между двумя или тремя людьми", - в понедельник Elta сказал А. Анушаускас, давая понять, что рассмотрел бы возможность возглавить этот комитет.

"Я очень не люблю закулисные манипуляции и не занимаюсь ими, меня волнует демократический процесс и публичность. Поэтому я не мог сказать, согласен или не согласен. То, что мы делаем, должно быть публично", - сказал уходящий в отставку с поста министра А. Анушаускас.

Особого прорыва от нового министра не ждет: если будут заминки, может пострадать развертывание немецкой бригады

А. Анушаускас, завершающий свою работу в правительстве, не конкретизировал оценку возможностей Л. Кащюнаса возглавить Министерство обороны. По его словам, любой политик, который придет на смену ему, столкнется с аналогичными вызовами.

"Кто бы ни был министром, ему нужно будет сохранить преемственность и темп работы. Бетон затвердевает в течение определенного периода времени, а не мгновенно", - ярко выразился А. Анушаускас.

Политик, столкнувшийся с критикой лидеров консерваторов за медленные темпы, заявил, что в целом большого прорыва от нового министра ждать не стоит. По его словам, "сделать что-то исключительное за 9 месяцев" будет непросто, поскольку многие важные для Литвы вопросы не зависят от самой Литвы.

"Производственные мощности зависят не от нас", - сказал он.

Кроме того, продолжил А. Анушаускас, для нового руководителя министерства и его команды настоящим вызовом станет именно углубление в самую важную работу.

"Могу сказать по своему опыту, первые два месяца я работал без политической команды, потому что их проверял Второй департамент оперативных служб. Это необходимая проверка, если вы хотите работать с секретной информацией (…). Этот процесс не ускоришь, если эти люди раньше не работали с секретной информацией", - сказал политик, отметив, что главное сейчас – приложить усилия, чтобы не пострадал процесс размещения немецкой бригады в Литве.

"Эти месяцы критически важны для немецкой бригады. Идет много переговоров, много согласований… Если будут заминки, мы, к сожалению, можем задержать прибытие бригады на определенное время", - сказал А. Анушаускас.

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