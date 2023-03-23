"Для реализации ротационной модели ПВО на востоке НАТО мы должны продолжать интенсивную работу между странами Балтии и привлекать в наш регион новые силы союзников. Таким образом, мы усилим сдерживание России и обеспечим плавный переход от воздушной полиции к противовоздушной обороне во время кризиса", - заявил министр охраны края А. Анушаускас.
В четверг на встрече с министром обороны Латвии И. Мурниеце, прибывшей в Литву с официальным визитом, А. Анушаускас обсудил планы и перспективы дальнейшего сотрудничества между странами в области обороны, совместные проекты стран Балтии, развитие сил и поддержку Украины.
Большое внимание министры уделили обсуждению возможностей реализации ротационной модели ПВО на востоке НАТО, реализации передовой обороны НАТО, решениям о следующих шагах НАТО в области коллективной обороны.
А. Анушаускас и И. Мурниеце также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.
Латвия является соседней страной НАТО с самой большой границей с Литвой и важным союзником Литвы в военном сотрудничестве. Обе страны координируют оборонные планы, сотрудничают в развитии оборонного потенциала, совместных закупках и других военных областях.
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