"Для реализации ротационной модели ПВО на востоке НАТО мы должны продолжать интенсивную работу между странами Балтии и привлекать в наш регион новые силы союзников. Таким образом, мы усилим сдерживание России и обеспечим плавный переход от воздушной полиции к противовоздушной обороне во время кризиса", - заявил министр охраны края А. Анушаускас.

В четверг на встрече с министром обороны Латвии И. Мурниеце, прибывшей в Литву с официальным визитом, А. Анушаускас обсудил планы и перспективы дальнейшего сотрудничества между странами в области обороны, совместные проекты стран Балтии, развитие сил и поддержку Украины.

Большое внимание министры уделили обсуждению возможностей реализации ротационной модели ПВО на востоке НАТО, реализации передовой обороны НАТО, решениям о следующих шагах НАТО в области коллективной обороны.

А. Анушаускас и И. Мурниеце также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Латвия является соседней страной НАТО с самой большой границей с Литвой и важным союзником Литвы в военном сотрудничестве. Обе страны координируют оборонные планы, сотрудничают в развитии оборонного потенциала, совместных закупках и других военных областях.