“Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы боеприпасов, антидроны... Через две недели, после встречи в формате Рамштайн, мы объявим больше информации о поддержке борьбы Украины”, - написал Анушаускас.

Напомним, последняя встреча в формате Рамштайн по оборонной поддержке Украины состоялась 25 мая. Тогда Анушаускас сообщил, что военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 млн евро. “Скоро пришлем антидроны, боеприпасы, полевые пайки и прочее”, - сказал он.