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Литва готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут миллионы боеприпасов и антидроновое оборудование. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас в Twitter.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© ELTA / Marius Morkevičius

“Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы боеприпасов, антидроны... Через две недели, после встречи в формате Рамштайн, мы объявим больше информации о поддержке борьбы Украины”, - написал Анушаускас.

Напомним, последняя встреча в формате Рамштайн по оборонной поддержке Украины состоялась 25 мая. Тогда Анушаускас сообщил, что военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 млн евро. “Скоро пришлем антидроны, боеприпасы, полевые пайки и прочее”, - сказал он.

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