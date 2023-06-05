“Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы боеприпасов, антидроны... Через две недели, после встречи в формате Рамштайн, мы объявим больше информации о поддержке борьбы Украины”, - написал Анушаускас.
Напомним, последняя встреча в формате Рамштайн по оборонной поддержке Украины состоялась 25 мая. Тогда Анушаускас сообщил, что военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 млн евро. “Скоро пришлем антидроны, боеприпасы, полевые пайки и прочее”, - сказал он.
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