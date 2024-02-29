Антон Громов. Путь к свободе – история литовской эмиграции

С 1944 года в Литве развернулась партизанская война против советских оккупантов, тысячи граждан страны не готовы были смириться с повторной коммунистической оккупацией. Армия освобождения Литвы, несмотря на значительное советское численное и материально-техническое превосходство, вступила в схватку с НКВД и РККА. Боевые действия спорадически вспыхивали и продолжались даже после смерти Сталина в 1953 году. На этом фоне ВЛИК, с учётом подготовки к такому развитию событий в прошлом, пытался установить контакт и оказать поддержку вооружённому сопротивлению. Так связь удалось организовать с Юозасом Лукшей. Лукша, родившийся в 1921 году, был одним из выдающихся лидеров литовского антисоветского сопротивления, участвовал в борьбе с советами уже с начала первой оккупации Литвы в 1940 году. В 1941 году в марте он стал членом Литовского фронта активистов, однако, уже 6 июня был арестован НКВД. Советские власти предъявили обвинение Лукше в принадлежности к тайной организации, намеревавшейся восстановить независимость Литвы, по иронии судьбы это случилось 21 июня, накануне германского вторжения. Вскоре он уже был освобождён из тюрьмы наступавшим Вермахтом.