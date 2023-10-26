Антикоррупционная комиссия займется расследованием загадочного обращения в Конституционный суд

"Этот прецедент необходимо изучить и выяснить – какова роль адвоката, кто его заказчики и конечные бенефициары, в чем их интерес. Это, как мне кажется, и есть главные вопросы", – заявил М. Линге.

Ставя перед расследованием эту задачу, консерватор ссылался на публично высказанные самим П. Гражулисом намеки на то, что в этой истории он действовал не по собственной инициативе, а по инициативе адвоката Г. Каминскаса.

По его словам, необходимо выяснить, исходила ли идея инициативы от парламентариев или от третьих лиц, представленных в Сейме П. Гражулисом, который загадочным образом собирал подписи парламентариев.

После небольшого обсуждения члены комиссии согласились с предложением консерватора Миндаугаса Линге уточнить, является ли вышеупомянутая инициатива прозрачной. Как утверждает М. Линге, несмотря на то что подписи под обращением в КС собирал депутат Пятрас Гражулис , автором инициативы в публичном пространстве считается адвокат Гитис Каминскас. Поэтому, как отмечает политик, возникает вопрос – какие официально неназванные заинтересованные группы участвовали в этом процессе.

По мнению политика, расследование, проводимое в рамках

Антикоррупционной комиссии, может носить двоякий характер. В первую очередь, отметил он, можно будет прояснить ситуацию с ответственными ведомствами. По словам политика, в этом контексте важно прислушаться не только к мнению Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ), но и структур, ответственных за безопасность.

"Я думаю, что на закрытом заседании можно было бы выслушать и ведомства, отвечающие за безопасность. Собрали ли они информацию о том, что некоторые заинтересованные группы могут стремиться к определенному влиянию или результату", – сказал М. Линге.

На втором этапе, продолжил политик, на заседание комиссии можно пригласить как адвоката Г. Каминскаса, так и парламентария П. Гражулиса.

"Надо пригласить и адвоката, и депутата Сейма, который собирал подписи. Следует также пригласить и представителей ГКСЭ по поводу лоббирования. Вопрос лоббирования, я думаю, тоже входит в сферу работы этой комиссии.