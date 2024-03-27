Антикоррупционная комиссия рассмотрит вопрос с публичными закупками в системе обороны

Председатель комиссии Альгирдас Стончайтис накануне заседания сказал, что ожидает услышать от Генеральной прокуратуры, Службы специальных расследований (ССР) и других служб предварительную оценку ситуации.

"Поскольку мы считаем, что прошло некоторое время, службы собрали больше информации и, вероятно, смогут представить нам хотя бы какие-то предварительные оценки. Приглашены представители Генпрокуратуры, Второго департамента оперативных служб", - сказал Elta А. Стончайтис.

А. Стончайтис подтвердил, что в заседании примет участие и сам А. Анушаускас. Другие допрошенные ССР политики на заседание не приглашены.

"Мы приглашаем представителей ССР, они должны обобщить информацию, которую должны представить. Отдельно политиков, которые были допрошены, мы не приглашаем", - сказал политик.