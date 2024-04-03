Антикоррупционная комиссия не будет проводить расследование по госзакупкам в системе бороны Литвы: оснований нет

"Все-таки должно быть какое-то логическое завершение, нельзя делать вид, что абсолютно ничего не произошло, имея тот формальный ответ, что по крайней мере сейчас нет повода начинать досудебное расследование. Меня также заинтриговало заявление президента на прошлой неделе о том, что на данный момент его нет, но (расследование) может появиться или быть возобновлено в любое время", - сказал Elta А. Стончайтис.
Поэтому парламентарий утверждает, что предложил коллегам из Антикоррупционной комиссии обратиться в Комиссию по этике и процедурам Сейма или ГКСЭ.
"Министр и член Сейма А. Анушаускас выступая публично, все же хотел донести какой-то посыл. Это процедура. Поэтому я считаю логичным предложение обратиться в Комиссию по этике и процедурам", - сказал он.
Однако, по словам А. Стончайтиса, возглавляемая им Антикоррупционная комиссия больше не будет изучать эту историю.
"Сегодня, судя по всему, нет оснований начинать расследование в Антикоррупционной комиссии", - сказал А. Стончайтис.
На прошлой неделе ССР отказалась начать досудебное расследование по факту возможной коррупции в системе национальной обороны. В свою очередь, в среду Генпрокуратура подтвердила это решение ССР.
Вопросы о непрозрачности процессов возникли после того, как ушедший в отставку бывший министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что во время работы в министерстве сталкивался со "случаями грубого вмешательства в государственные закупки". Президент Гитанас Науседа расценил подобные намеки министра как очень серьезные и вскоре встретился с руководством ССР и Генпрокуратуры.
В свою очередь, ССР сообщила, что до сих пор не начала досудебное расследование, связанное с Минобороны. Однако в службе указали, что от Минобороны была получена информация о депутате, представителе либералов Раймундасе Лопате.