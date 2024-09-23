2024.09.23 21:45

Андрюс Кубилюс призывает Запад готовиться к нападению России

 
Аустея Паулаускайте
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Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Литовский европарламентарий Андрюс Кубилюс, предложенный на прошлой неделе председателем Европейской Комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на должность еврокомиссара по вопросам безопасности, оборонной промышленности и космоса, в своем интервью влиятельному финансовому изданию Financial Times заявил, что Западная Европа должна подготовиться к возможному нападению России.

Политик призвал страны накапливать боеприпасы и запасы, заявив, что это лучший способ расширить оружейную промышленность блока и подготовить ее к войне, которую можно ожидать в ближайшие несколько лет.

"Почему мы не руководствуемся критерием военной безопасности, согласно которому мы должны накапливать в стране определенное количество артиллерийских снарядов или другой продукции, такой как взрывчатка?“ – рассказал изданию депутат Европарламента.

Свою идею А. Кубилюс приравнял к соглашению о природном газе, согласно которому страны должны накапливать ресурсы и делиться ими с соседними странами, испытывающими дефицит газа.

"Это повышает безопасность государств-членов, и в то же время создает постоянный производственный спрос, что является самой большой проблемой для оборонной промышленности. В отрасли не хватает стабильных долгосрочных производственных заказов“, – заявил А. Кубилюс.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник представила новый состав ЕК и направления политики или „портфели“, которыми она попросит руководить в течение следующих пяти лет.

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс получил портфель еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.

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