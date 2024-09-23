Андрюс Кубилюс призывает Запад готовиться к нападению России

Политик призвал страны накапливать боеприпасы и запасы, заявив, что это лучший способ расширить оружейную промышленность блока и подготовить ее к войне, которую можно ожидать в ближайшие несколько лет.
"Почему мы не руководствуемся критерием военной безопасности, согласно которому мы должны накапливать в стране определенное количество артиллерийских снарядов или другой продукции, такой как взрывчатка?“ – рассказал изданию депутат Европарламента.
Свою идею А. Кубилюс приравнял к соглашению о природном газе, согласно которому страны должны накапливать ресурсы и делиться ими с соседними странами, испытывающими дефицит газа.
"Это повышает безопасность государств-членов, и в то же время создает постоянный производственный спрос, что является самой большой проблемой для оборонной промышленности. В отрасли не хватает стабильных долгосрочных производственных заказов“, – заявил А. Кубилюс.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник представила новый состав ЕК и направления политики или „портфели“, которыми она попросит руководить в течение следующих пяти лет.
Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс получил портфель еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.