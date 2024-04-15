Андрюс Кубилюс: "Превратить проукраинскую коалицию в антипутинскую"

- Мы уверены в НАТО, но знаем, что надо и самим позаботиться о себе. У нас большие планы по инвестициям в нашу оборону. Уже приезжают первые солдаты германской бригады, которые будут размещаться в Литве. Есть много новых инициатив. Мы пока что ищем, как увеличить финансирование. Есть инициатива молодых бизнесменов, что надо уделять военным нуждам не 3%, а 4%.

К тому же я всегда говорю, что наша первая линия защиты – это Украина. Нужно иметь план, а он должен основываться на очень четком понимании, какие ресурсы нужны для того, чтобы Украина могла победить. Я сам провел некоторые расчеты и вижу, что и другие делают похожие выводы. Я посмотрел, сколько денег потратила Россия на войну в прошлом году: это около ста миллиардов евро; американцы говорят, еще больше – 110 миллиардов: это около 7% валового продукта. Рассчитано все: и сколько сама Украина вложила в свою оборону в прошлом году – 40 миллиардов евро (это 25% валового продукта), и что дали западные страны – в общей сумме это еще 40 миллиардов. То есть украинская сторона имела 80 миллиардов – это значит, что вся наша помощь пока что позволяет Украине не проиграть, но не позволяет выиграть.