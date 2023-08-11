Андрей Стрижак: белорусам в Литве необходима возможность планировать свое будущее

"С 2020 по 2023 год было сделано очень много для поддержки белорусов, прекрасно ведет работу миграционный департамент по политическим кейсам, однако на днях советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Урбонас сказал, что белорусов слишком много в Литве", - сказал А. Стрижак.

Комментируя предложения по унификации ограничений для россиян и белорусов, правозащитник отмечает, что из-за формального подхода есть вероятность потерять союзников среди белорусов, которые поддерживают и перемены в Беларуси, и победу в Украине, и демократический путь развития Литвы .

По словам А. Стрижака, Лукашенко оставляет после себя выжженое поле, он подавляет любые попытки людей высказать свое недовольство, "людей выталкивают в некий вакуум, чтобы они не интересовались политикой".

Он считает, что белорусам, живущим в Литве , нужна стабильность и возможность планировать свое будущее: "С одной стороны, спикер сейма говорит, что необходимо открыть еще одну белорусскую школу, а на другой день советник президента отмечает, что белорусов в Литве очень много. Я, конечно, понимаю, что "политических" беларусов будут держать до последнего и не будут высылать, но, я хочу напомнить, что среди тех, кто уехал из Беларуси , нет тех, кто поддерживает Лукашенко ".

От также отметил, что анкетирование в департаменте миграции на предмет "угрозы национальной безопасности" имеет слишком формальный подход.

В ноябре 2022 года для граждан России и Беларуси был введен специальный опросник. В нем они должны не только предоставить информацию о себе, но и своих взглядах на войну в Украине. Один из контрольных вопросов - кому принадлежит Крым?

"Человеку, которой поддерживает Путина, не составит труда соврать в анкете и остаться жить в Литве или Латвии, а люди, которые 20 лет назад служили в МЧС или по контракту в армии, сейчас лишаются ВНЖ. Логики в этом я не вижу. Это совершенно разные истории, у каждого человека свой бэкграунд, многие белорусы уже достаточно долгое время живут и работают в Литве", - подчеркнул сооснователь фонда BySol.