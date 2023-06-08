Анализ расходов вильнюсских политиков: экс-мэр Вильнюса потратил во Франции значительные деньги

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Экс-мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс во время отпуска во Франции платил за расходы деньгами из репрезентационного фонд, сообщает общественный деятель Андрюс Тапинас.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© ELTA / Julius Kalinskas

Выясняется, что глава Вильнюса в 2022 году во время отпуска использовал средства на репрезентацию. Из этих денег он оплачивал продукты, сувениры, книги.

"6 августа он платит в магазине Fleurons de Lomagne 157 евро. Это магазин товаров для гурманов недалеко от Тулузы", – пишет Тапинас. Кроме того, во Франции Шимашюс за 42 евро купил книги, за 178 евро – дары моря, почти 72 евро заплатил за обед в ресторане Cochon Bleu, 164 евро - за мед.

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Тапинас сообщает, что мэр указал, что отпуск был рабочим, а во время работы можно использовать средства фонда. Кроме того, политик указал, что все эти вещи он покупал как сувениры, которые он привез в Литву.

Представитель вильнюсского горсовета от "Свободы и справедливости" Нийоле Ягелавичене в 2021-2022 гг. за горючее платила 8 разными картами. Большая часть чеков - с АЗС Propano ir butano dujų centras, около Швенчениса, в 85 км от Вильнюса.

"Возникает вопрос – почему вильнюсцы должны оплачивать регулярные поездки Ягелавичене в Швенчёнис?", – сказал Тапинас.

Он заметил, что в январе 2022 г. она представила чеки и за бензин и за дизельное топливо.

"В марте 2022 г. еще более серьезные потребления горючего – 2 марта заливает 105 л дизельного топлива, а через день – 62 л бензина", – сказал он, заметив, что это не единственный случай, когда большое количество топлива заливали через день.

Тапинас сказал, что были и чеки с АЗС, находящихся около моря.

Бывший вице-министр экономики и член вильнюсского горсовета Винцас Юргутис мог злоупотреблять компенсациями, даже работая в министерстве.

Тапинас указал, что одни и те же чеки он предъявлял и муниципалитету и министерству, т.е. счета оплачивались вдвойне.

Кроме того, Юргутис пользовался транспортом по ночам, покупал за них огнетушитель.

"Он не спорил, извинился и вернул муниципалитету 200 евро", – писал Тапинас.

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