Аналитик: Россия превращается в сырьевой придаток Китая, которому Пекин будет диктовать свои условия

- Свой первый визит после инаугурации Владимир Путин нанес в Китай. Как бы вы могли прокомментировать результаты визита Путина в Китай?
- Си Цзиньпину и Путину, двум автократам было о чем потолковать наедине, но если они и договорились о чем-то выдающемся, то ни слова об этом на публику не сказали. Каких-либо экономических бонусов старший брат России не выдал. Предполагаемое решение о строительстве газопровода „Сила Сибири – 2“ в Китай, которое является чрезвычайно важным для экономики России, после того, как поставки российского газа в Европу практически прекратились – продвинуть не удалось. Китай вместе с Индией берут российскую нефть, от которой отказался Запад. И в Кремле мечтают пристроить еще и газ, ведь Европа почти полностью от него отказалась. Но китайские товарищи опять не дали позволения на строительство газопровода.
Хотя об этом ничего не сообщалось, но точно обсуждалась и пробуксовка российско-китайской торговли в последние месяцы. Из-за вторичных санкций Соединенных Штатов взаимные расчеты замедлились и стремительный рост этой торговли прекратился после двухлетнего взлета. Поставки товаров из Китая в Россию снизились этой весной на 16 проц. по сравнению с прошлым годом. А ведь Китай теперь не только главный, но и незаменимый экономический партнер России. Без его товаров не обойтись. Думаю, Москва и Пекин найдут способ решить эти проблемы. Но это будет стоить денег, причем немалых, и тем, кому придется заплатить за их решение, точно будет не Китай.
- Китай сможет стать альтернативой европейского рынка для России?
- Китай, уже стал такой альтернативой для поставок российской нефти и нефтепродуктов. Когда Запад вводил санкции из-за нападения России на Украину, способность российской экономики быстро переориентироваться на Китай не была учтена.
- Что в экономическом смысле может предложить Запад, чтобы Китай отказался от поддержки России?
- Трудно сказать, но это должно быть чем-то очень и очень весомым. Ведь сотрудничество с Россией приносит Пекину слишком много выгод, и хозяйственных, и политических. От такого задешево не отказываются. Может быть, если США и Европа снимут все ограничения и распахнут свои рынки для китайских товаров, товарищи из Пекина на радостях и надавят на Путина, но пока это звучит как что-то из области фантастики, а не реальной политики.
- Чем для российской экономики может закончиться неограниченная экспансия китайского капитала?
- Россия будет сырьевым и промышленным придатком Китая, которому Пекин сможет продиктовать все, что захочет. Например, сделает Россию участницей своего конфликта с Америкой из-за Тайваня.
- Чем объясняется относительная устойчивость экономики России к европейским и американским санкциям? Эта устойчивость может подвинуть Кремль к новым войнам? Тем более, что экономика России перестраивается, становится на военные рельсы, появляются новые рабочие места, увеличивается благосостояние страны?
- Уровень жизни в России в целом он такой же, каким был перед войной, и это заслуга российского государственного менеджмента, бывших системных либералов и технократов. Они оказались гораздо грамотнее и успешнее путинских генералов. В том числе и этим объясняется увольнение непрофессионала и коррупционера Шойгу и назначение министром обороны экономиста и технократа Белоусова.
- Почему технократы оказались более эффективными, чем генералы?
- Многие из путинских технократов получили хорошее образование на престижных западных университетах, они вестернизированы, понимают, что происходит в финансах и экономике и при этом абсолютно лояльны Путину. Их послушание просто идеально в его глазах. Генералы российской армии напротив оказались гораздо менее эффективными, эдаким наследством советского прошлого. Да еще и некоторые из них подозревались в потакании бунтовщику Пригожину в прошлом году.
- Россия может построить свое благосостояние на войне с Украиной, другими соседними странами?
- Не думаю, что российский режим стремится к благосостоянию своих подданных. Он старается, чтобы их уровень жизни не падал заметным образом, и на этом его забота исчерпывается. Для режима Путина подданные – это объект для эксплуатации и использования, они должны вести себя хорошо, рожать солдат, выполнять приказы и знать свое место.
- Владимир Путин недавно заявил, что „военное вторжение в соседние с Россией страны Балтии, в том числе и в Польшу возможно лишь в целях обороны“, однако войну в Украине Кремль оправдывает в том числе именно тем, что был вынужден обороняться. Значит ли это, что фактически Путин декларирует свое намерения начать войну за бывшие территории Советского Союза как только появится такая возможность?
- Не думаю, что у Путина есть какие-то четко расписанные долгосрочные планы. У него есть мании и страхи. Ими он и руководствуется. Со стороны это выглядит как планомерные действия. Путин считает, что со всех сторон его окружают враги, что люди на Западе хотят его уничтожить, так как, по его мнению, они уничтожили Муаммара Каддафи. Путин жалеет о распаде Российской империи и Советского Союза, для него все эти отколовшиеся земли, на которых сейчас находятся государства, вернувшие или построившие независимость, – это ошибка природы.
Вот из этого клубка маний и страхов российского лидера и происходят все решения Путина. Если он решит, что в настоящий момент можно быстро и не затратно напасть, например, на страны Балтии, он вполне может это сделать. Но не думаю, что Путин прямо сейчас готовит войну. Он слишком занят Украиной.
- Финляндия и Швеция, которые после начала войны России с Украиной поспешили вступить в НАТО, вызвали агрессию со стороны Кремля.
- Причина этой агрессии по отношению ко всему и вся - в той картине мира, которая в голове правителя России. В голове Путина НАТО – это враг сказочных размеров. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО, совершенно логичное для этих стран после того, как Россия напала на Украину, а для Путина – неожиданное и непонятное присоединение к этому врагу. Естественно, это вызывает у него вспышку агрессии, он повелевает создать два новых военных округа, комплектует новые армии. Тем не менее Путин рационален в том смысле, что если он видит перевес противника, то нападать не будет, ограничится риторикой. Но совсем другое дело если, по его мнению, противник – слабый.
- Все, о чем мы с вами говорили, значит ли это что новая, мирная Россия – миф, а реальна только Россия в роли империи, у которой к миру может быть лишь одно требование – подчинись или умри. Или все-таки реальна Россия будущего, страна, сфокусированная на созидании и дружбе?
- На памяти нашего поколения был исторический момент, когда Россия попыталась стать демократической и мирной. И благодаря этой попытке сравнительно легко распался СССР, а бывшие советские республики являются сейчас независимыми странами. Несмотря на то, что Путин и его режим пытаются сегодня переиграть историю, у России когда-нибудь будет новый шанс обрести нормальность. Но вряд ли такой шанс появится в ближайшем будущем.