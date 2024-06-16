Аналитик: Россия превращается в сырьевой придаток Китая, которому Пекин будет диктовать свои условия

Вот из этого клубка маний и страхов российского лидера и происходят все решения Путина. Если он решит, что в настоящий момент можно быстро и не затратно напасть, например, на страны Балтии, он вполне может это сделать. Но не думаю, что Путин прямо сейчас готовит войну. Он слишком занят Украиной.

- Причина этой агрессии по отношению ко всему и вся - в той картине мира, которая в голове правителя России. В голове Путина НАТО – это враг сказочных размеров. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО, совершенно логичное для этих стран после того, как Россия напала на Украину, а для Путина – неожиданное и непонятное присоединение к этому врагу. Естественно, это вызывает у него вспышку агрессии, он повелевает создать два новых военных округа, комплектует новые армии. Тем не менее Путин рационален в том смысле, что если он видит перевес противника, то нападать не будет, ограничится риторикой. Но совсем другое дело если, по его мнению, противник – слабый.