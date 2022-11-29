Аналитический центр из Литвы, пытавшийся решить российскую "головоломку", в РФ объявили нежелательным

Сам Riddle называет своей задачей публикацию "качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России".
В редколлегию проекта входит бывший глава отдела "Мнения" в газете "Ведомости" Максим Трудолюбов, среди авторов - спецкор "Медузы" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов") Андрей Перцев и известный в мире российский политолог Григорий Голосов.
Среди тем: "Почему переворот в России вероятнее коллапса системы", "Как Telegram стал главной информационной площадкой российских ястребов и их альтернативной реальностью", "До дна еще далеко: мучительная мобилизация в России".
Название центр взял из реплики Уинстона Черчилля, который в 1939 году сказал: Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma ("Россия - это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку"). "Но головоломку можно разрешить, тайну раскрыть, а загадку разгадать", - говорится в описании проекта. Генпрокуратура сочла это нежелательной деятельностью.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за изменения закона продавец автомобиля оказался в сложной ситуации: ждет штраф и неприятности
С 1 ноября 2022 года в жизни покупателей и торговцев в...
Советник президента: Литва должна отказаться от преподавания русского языка как иностранного
Литва должна постепенно отказаться от преподавания...
Оценка работы правительств Шимоните и Сквернялиса: мнение жителей неблагоприятно для правых опрос инициирован оппозиционной партией
Жители Литвы сравнили, какое правительство – Саулюса...
Глава МИД Литвы: самое важное - победа Украины на поле боя
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис вместе...
Во многих районах Литвы пойдет снег, будет около 0
Во вторник днем над Литвой установится небольшой...