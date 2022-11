Аналитический центр из Литвы, пытавшийся решить российскую "головоломку", в РФ объявили нежелательным

Сам Riddle называет своей задачей публикацию "качественной аналитики, создание экспертного сообщества и продвижение нового поколения экспертов, занимающихся изучением России".

В редколлегию проекта входит бывший глава отдела "Мнения" в газете "Ведомости" Максим Трудолюбов, среди авторов - спецкор "Медузы" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов") Андрей Перцев и известный в мире российский политолог Григорий Голосов.

Среди тем: "Почему переворот в России вероятнее коллапса системы", "Как Telegram стал главной информационной площадкой российских ястребов и их альтернативной реальностью", "До дна еще далеко: мучительная мобилизация в России".

Название центр взял из реплики Уинстона Черчилля, который в 1939 году сказал: Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma ("Россия - это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку"). "Но головоломку можно разрешить, тайну раскрыть, а загадку разгадать", - говорится в описании проекта. Генпрокуратура сочла это нежелательной деятельностью.