2024.07.19 11:58

Amnesty International раскритиковала решение Литвы выйти из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

 
Норвегия также раскритиковала Литву
ELTA
ru.DELFI.lt
Amnesty International
Amnesty International
ФОТО: Colin Underhill / AlamyColin Underhill / Alamy Stock Photo | Vida Press

Правозащитная организация Amnesty International раскритиковала решение Литвы выйти из конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

„Решение парламента Литвы выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам является катастрофическим и тревожным сдвигом. Этот шаг нарушает глобальный консенсус, направленный на минимизацию ущерба гражданскому населению во время вооруженных конфликтов, и подрывает десятилетия прогресса в прекращении производства, передачи и применения оружия неизбирательного характера“, - сказала Динушика Диссанаяке, заместитель директора Amnesty International по Европе.

„Парламент Литвы должен срочно пересмотреть свой выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, договора, который предназначен для защиты гражданского населения, и вместо этого продолжать активно демонстрировать поддержку Конвенции, которую он демонстрировал с момента ее ратификации“, - добавила она.

Норвегия раскритиковала Литву за такое решение.

„Прискорбно, что Литва (...) решила выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам. Хотя ситуация с безопасностью в Европе в результате агрессивной войны России против Украины изменилась, очень важно, чтобы государства соблюдали свои обязательства по запрету использования, накопления и передачи оружия такого типа“, - сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

„Мы понимаем обеспокоенность Литвы, но конвенции по разоружению – это не просто обязательства, применимые в мирное время. Они еще более важны, когда страны находятся в состоянии войны. Важен способ ведения войны. Поэтому мы должны соблюдать международные правила войны, нормы и обязательства, в том числе при изменении ситуации с безопасностью. Об этом напоминают нам огромные страдания жителей Украины и Сектора Газа“, - отметил Э. Б. Эйде.

В четверг Сейм принял решение денонсировать Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их использование. После выхода Литвы из этого международного соглашения больше не остается ограничений на закупку, накопление, а в случае войны, при необходимости, и применение кассетных боеприпасов.

Литва ратифицировала Конвенцию по кассетным боеприпасам в 2010 году.

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