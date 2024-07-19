Amnesty International раскритиковала решение Литвы выйти из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

„Прискорбно, что Литва (...) решила выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам. Хотя ситуация с безопасностью в Европе в результате агрессивной войны России против Украины изменилась, очень важно, чтобы государства соблюдали свои обязательства по запрету использования, накопления и передачи оружия такого типа“, - сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

„Мы понимаем обеспокоенность Литвы, но конвенции по разоружению – это не просто обязательства, применимые в мирное время. Они еще более важны, когда страны находятся в состоянии войны. Важен способ ведения войны. Поэтому мы должны соблюдать международные правила войны, нормы и обязательства, в том числе при изменении ситуации с безопасностью. Об этом напоминают нам огромные страдания жителей Украины и Сектора Газа“, - отметил Э. Б. Эйде.