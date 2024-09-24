2024.09.24 11:17

Американский гигант Northrop Grumman планирует производить боеприпасы в Литве

 
Ула Климашевская
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė, Stephen O’Bryan, Laurynas Kasčiūnas, Gintarė Skaistė
Ingrida Šimonytė, Stephen O’Bryan, Laurynas Kasčiūnas, Gintarė Skaistė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того как представители правительства Литвы подписали меморандум с американским гигантом оборонных технологий Northrop Grumman International Trading, к началу 2026 года в Литве планируется установить линию по производству боеприпасов среднего калибра 30 миллиметров (мм) стоимостью несколько десятков миллионов евро.

В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните, министр финансов Гинтаре Скайсте, министр обороны Лауринас Кащюнас и вице-президент корпорации Northrop Grumman Стивен О’Брайан подписали документ, устанавливающий намерения американцев инвестировать в оборонную промышленность Литвы.

Однако протокол о намерениях не является окончательным обязывающим договором – по словам Л. Кащюнаса, ожидается, что к концу этого года будут согласованы конкретные детали производства, а производство боеприпасов начнется чуть более чем через полтора года.

„У нас есть меморандум как определенное направление намерений, но цель – согласовать все детали и подписать договор до конца этого года“, - сообщил Л. Кащюнас журналистам в правительстве в понедельник.

По словам министра, производство боеприпасов калибра 30 мм является лишь первым шагом в Литве на пути создания „гибкой“ линии по производству боеприпасов на основе новейших технологий – это означает, что боеприпасы можно будет производить быстрее и в большем масштабе.

По словам вице-президента компании, этот шаг Northrop Grumman позволяет планировать сотрудничество с Литвой на перспективу нескольких десятилетий.

„С точки зрения Northrop Grumman, это (подписание меморандума – ELTA) является примером нашего исключительного сотрудничества и приверженности. (...) Эта производственная компания расширит наши возможности не только в Литве, но и нашу способность создавать рабочие места в Литве, поддерживать силы НАТО в области боеприпасов среднего калибра“, - сказал С. О’Брайан.

В свою очередь министр Г. Скайсте подчеркнула, что укрепление оборонной промышленности должно оставаться стратегическим выбором Европейского союза (ЕС), который Литва лелеет вместе с „важнейшими геополитическими партнерами“ – другими государствами-членами сообщества и США.

На Гирайтском заводе – новые инвестиции на существующей территории

Как сообщил в понедельник радио LRT Л. Кащюнас, новую линию по производству боеприпасов планируется интегрировать в действующий в Каунасском районе Гирайтский оружейный завод.

„В Литве есть управляемый государством оружейный завод – это Гирайтский оружейный завод, который производит малокалиберные патроны. Мы ставим перед этой компанией новые стратегические цели – расширять производство, привлекать инвесторов, расширять ассортимент продукции, увеличивать объемы производства. И в дальнейшем можно будет говорить о более широкой роли Гирайтского оружейного завода в общегосударственной структуре укрепления обороноспособности“, - подчеркнула в понедельник журналистам Г. Скайсте.

По ее словам, после подписания меморандума дальнейшие соглашения о конкретной стоимости инвестиций, распределении финансового бремени между странами и создании новых рабочих мест являются объектом дискуссий между Литвой и Northrop Grumman.

По словам министра Л. Кащюнаса, инвестиции Northrop Grumman в Литву позволят снизить зависимость страны от цепочек поставок, а производимые боеприпасы можно будет использовать в литовских боевых машинах пехоты (так называемых „Волках“) и поставлять региональным партнерам, Украине.

Меморандум предусматривает усиление возможностей внутренней оборонной промышленности Литвы, уделяя особое внимание разработке, производству и поставкам боеприпасов среднего калибра.

Northrop Grumman – ведущая мировая компания в области авиационных и оборонных технологий. Это технологический лидер в разработке, тестировании и производстве 30-мм боеприпасов.

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