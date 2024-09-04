2024.09.04 09:43

Американский еврейский комитет обеспокоен тем, что социал-демократы открыты для коалиции с Жемайтайтисом

 
Аугусте Либерите
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Споры о набирающей популярность партии Ремигиюса Жемайтайтиса „Заря Немана“, известной своими антисемитскими высказываниями, не остаются без внимания и на международной арене – Американский еврейский комитет раскритиковал рассуждения социал-демократов о формировании коалиции с вышеупомянутой партией. В комитете отмечают, что традиционные партии должны дистанцироваться от любой возможности сотрудничества с этой, по их мнению, „экстремистской партией“.

„В Литве явно антисемитская политическая партия, возглавляемая бывшим парламентарием Ремигиюсом Жемайтайтисом, согласно опросам населения, на октябрьских выборах в Сейм займет третье место“, – сообщил Американский еврейский комитет в своем аккаунте социальной сети X в среду.

„Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт, что Социал-демократическая партия заявляет, что она открыта для создания коалиционного правительства с Жемайтайтисом“, – отмечается в сообщении.

„Если основные партии верны основополагающим демократическим и европейским ценностям, они должны взять на себя обязательство не формировать правительство с этой экстремистской партией“, — добавили в комитете.

ELTA напоминает, что в последнее время в качестве одного из вероятных членов нового правящего большинства часто упоминается возглавляемая Р. Жемайтайтисом партия „Заря Немана“. Таким разговорам способствовали и слова Вилии Блинкявичюте, председателя социал-демократов, считающихся фаворитами на выборах в Сейм, которая упомянула, что не исключает возможности формирования правящей коалиции с „Заря Немана“.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября этого года.

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