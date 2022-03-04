Американский чиновник: Россия больше не притворяется – она может добиваться не только контроля над Украиной

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Виды уничтожаемых и разрушаемых украинских городов по-прежнему приводят в ужас мировую общественность, сообщают о тысячах жертв среди мирного населения. Все громче заявляют о необходимости вмешательства НАТО и создании бесполетного воздушного пространства над Украиной. Но пока союзники ограничиваются санкциями, поставками оружия и другой помощью украинцам. Аргумент один – никто не хочет ввязываться в войну с Россией, у которой есть ядерное оружие.
2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius
2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius

Российская агрессия против Украины не снижается: россияне больше недели пытаются захватывать украинские земли и города, несмотря на большие потери. Кроме того, подтверждаются предположения, что Россия займется террором – бомбят украинские города, массово уничтожается гражданская инфраструктура.

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Неудивительно, что жуткие картины в Украине и цинизм России заставляют Запад что-то предпринимать. Ведь именно НАТО в последние несколько десятилетий не раз останавливала или путалась остановить режимы за расправу над мирным населением – например, в Ираке, Югославии, Ливии, Сирии.

Но даже спорные результаты этих кампаний, когда после объявления беспилотных воздушных зон приходилось сбивать вражеские самолеты и бомбить мишени на суше, не затмевают основное препятствие в данном случае: любая беспилотная зона означает непосредственное вовлечение в войну с Россией. Но даже признающие это американские чиновники согласны – все беседы с российскими дипломатами до войны показали, что Кремль не только не заинтересован в мире, но и может пойти дальше. Война в Украине может быть лишь началом.

Предупреждение, что после падения Украины следующими будут страны НАТО, например, страны Балтии - не новость. Об этом 3 марта сказал и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом еще до войны говорила и министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В августе 2008 г. во время военных действий России в Грузии об этом сказал находившийся в Тбилиси президент Польши Лех Качинский: "Хорошо известно, что сегодня - Грузия, завтра будет Украина, а там – страны Балтии и, быть может, Польша".

Сейчас с такими предположениями выступают и американские чиновники. В эксклюзивном интервью для Delfi постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер отметил, что "цель этой голой агрессии Кремля - полный контроль надо всей Украиной, а, может, и не только над Украиной".

Почему так считают в США?

"Не мне как американскому дипломату спекулировать на тему, какие причины в голове у Путина. Но очевидно, что Кремль хочет поработить всю Украину. И президент Путин открыто говорил о своем желании воссоздать Российскую империю. Пугает мысль, что речь может идти о границах начала XX в.

Могу лишь ссылаться на его слова, я не могу знать, что за этим кроется, но Москва заявляет об этом официально. Министр иностранных дел Лавров, я практически цитирую его, сказал, что "США отняли Украину у России", и это фантастическое заявление, как будто мы можем что хочешь взять, ведь речь идет о независимой Украине, но именно такую позицию они заявляют", – сказал Delfi Карпентер.

Сейчас в США открыто заявляют, что Россия "нарушила все нормы международного поведения: попрала принципы Хартии ООН, Хельсинское соглашение и все остальные документы", намного выразительнее было другое замечание Карпентера о поведении российских дипломатов перед войной.

"Кажется, они больше не притворяются, поскольку не было никакого реального прикрытия для этой инвазии. Мы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и коллеги по НАТО предлагали России разные дискуссии, но она все отклонила. Не было никаких реальных попыток дискутировать на предложенные темы – но о контроле над оружием, ни об ограничениях, военной прозрачности, вопросах о средствах доверия, никакого интереса. Когда предложили встречи по Венским документам, Россия бойкотировала их за 4 недели до войны против Украины. Похоже они изначально не были заинтересованы в дипломатических действиях", – заметил Карпентер.

Есть документы, свидетельствующие о том, что решения о военной инвазии в Украину были приняты самое позднее - в январе.

"Надо отметить, что посол России в ОБСЕ говорил об осуществлении Минских соглашений за день до российской инвазии в Украину. Я не знаю, не знал ли он о том, что должно было произойти или еще что-то. Это только доказывает, что цель этой голой агрессии Кремля - контроль надо всей Украиной, а, может, и не только Украиной", – предположил он.

Карпентер выделил единство евроатлантического сообщества – все Западные страны, даже те, которые не признавали возможную агрессию России, сейчас говорят то, что видят. Но видеть и осуждать, а также наказывать санкциями - одно, а остановить российскую агрессию – другое. Карпентер не только повторил, что Запад не намерен напрямую вмешиваться в войну, но и признал, что не знает, когда принятые санкции заставят Россию отступить.

На вопрос, означает ли это, что Украине надо готовиться к нескольким месяцам кровопролитной войны, пока Россия не почувствует действие санкций, он уточнил, "не знаю, займет ли это месяцы, экономике может хватить и недель, не знаю, я не эксперт в сфере экономики".

Карпентер сказал, что создание бесполетной зоны над Украиной означало бы прямую конфронтацию американских и российских пилотов, а это привело бы к опасной войне между ядерными государствами.

"Поверьте, этого никто не хочет", – предупредил дипломат.

Есть и другие причины, по которым беспилотная зона невозможна: она не остановит артиллерийский обстрел российскими войсками городов Украины, использования залповых систем и бронетехники.

По словам Карпентера, роль России в международных организациях, таких как ОБСЕ остается неясной, хотя и не исключено, что, возможно, придется говорить с Москвой. Но не сейчас.

"Как мы будем говорить с режимом, который утверждает, что Украинского государства не существует? Как мы достигнем соглашений, когда Россия так грубо нарушает международное право?", – вопрошал Карпентер и признал, что у него нет ответов на эти вопросы.

"Как вы достигнете соглашения с режимом, который нарушает договоренности? Как можно дискутировать с другой стороной, если она постоянно лжет? Очень сложно рационально говорить с такой стороной. Не знаю, к чему это ведет – потенциально в очень темное место", – предупредил Карпентер.

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