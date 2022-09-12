Альтернатива закону о партнерстве: в Литве "близкую связь" предлагается узаконивать договором

"Предлагается, чтобы в случае заключения договора о совместном проживании близкими признавались только те лица, которые заключили взаимный договор и указали в нем, что считают друг друга близкими", - свое предложение аргументируют А. Ширинскене и А. Норкене.

Согласно предложенным ими положениям, "подразумевается, если не доказано иное, наличие близкой связи между лицом, заключившим договор о совместном проживании, с не более чем одним лицом, в котором указано, что стороны считают друг друга близкими лицами". Также подразумевается, пока не доказано обратное, что близкая связь есть "у фактического иждивенца с лицом, которое содержит его и соглашается считаться его близким".

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26 мая текущего года Сейм принял решение рассматривать дополнение Гражданского кодекса институтом "близкой связи".

Парламентарии после внесения одобрили такую инициативу, представленную заместителем председателя Сейма консерватором Паулюсом Саударгасом.