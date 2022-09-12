Альтернатива закону о партнерстве: в Литве "близкую связь" предлагается узаконивать договором

"Предлагается, чтобы в случае заключения договора о совместном проживании близкими признавались только те лица, которые заключили взаимный договор и указали в нем, что считают друг друга близкими", - свое предложение аргументируют А. Ширинскене и А. Норкене.
Согласно предложенным ими положениям, "подразумевается, если не доказано иное, наличие близкой связи между лицом, заключившим договор о совместном проживании, с не более чем одним лицом, в котором указано, что стороны считают друг друга близкими лицами". Также подразумевается, пока не доказано обратное, что близкая связь есть "у фактического иждивенца с лицом, которое содержит его и соглашается считаться его близким".
26 мая текущего года Сейм принял решение рассматривать дополнение Гражданского кодекса институтом "близкой связи".
Парламентарии после внесения одобрили такую инициативу, представленную заместителем председателя Сейма консерватором Паулюсом Саударгасом.
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