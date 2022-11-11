Когда во время поездки зашел разговор о проектах частного бизнеса в домостроении в Беларуси, губернатор Витебской области упомянул литовцев, которые, по его словам, хотели развиваться в этом направлении в РБ.
Реакция Александра Лукашенко была очень резкой: "Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Мы знаем это. И сейчас, не хочу называть предприятие, уже мне сигнализируют, что одни сбежали, финны. А литовцы бегают, ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все".
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