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Александр Лукашенко высказал точку зрения об иностранном бизнесе во время рабочей поездки в Толочинский район Витебской области. Он негативно отозвался о возможных попытках продажи иностранных предприятий в Беларуси, сообщила БелТА.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

Когда во время поездки зашел разговор о проектах частного бизнеса в домостроении в Беларуси, губернатор Витебской области упомянул литовцев, которые, по его словам, хотели развиваться в этом направлении в РБ.

Реакция Александра Лукашенко была очень резкой: "Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Мы знаем это. И сейчас, не хочу называть предприятие, уже мне сигнализируют, что одни сбежали, финны. А литовцы бегают, ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все".

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