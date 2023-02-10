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По мнению членов парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), участники пенсионных фондов II ступени должны сами решать, когда и как получать накопленную выплату.
Aušrinė Norkienė
Aušrinė Norkienė
© DELFI / Domantas Pipas

Такое положение предлагается закрепить в проекте изменений в Закон о пенсионных накоплениях, зарегистрированном членами этой фракции.

Фракция СКЗЛ предлагает узаконить только добровольное решение о накоплении в пенсионном фонде. Кроме того, у людей была бы более длительная возможность приостановить уплату взносов, а у делающего накопления будет возможность выбирать время и способ выплаты. Пока у копящего нет свободы выбора, как использовать накопленные средства по своему усмотрению.

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"Накопление должно быть без обязательных указаний со стороны государства, позволяя человек свободно решать, что делать со своими накопленными деньгами. Необходимо раз и навсегда закрепить, что средства, которые направляются в частные фонды, являются собственностью самого человека", - сказала староста фракции СКЗЛ в Сейме Аушрине Норкене.

Согласно действующему законодательству о пенсионном накоплении в фондах II ступени работники автоматически подключаются ко II ступени пенсионного накопления.

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