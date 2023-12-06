Адвокат Вегеле зарегистрировался для участия в политической избирательной кампании

"Документы приняты, а информация о зарегистрированном новом независимом участнике политической кампании будет опубликована на сайте ГИК в ближайшее время", – говорится в комментарии комиссии.

О своем намерении участвовать в президентских выборах адвокат И. Вегеле заявил на прошлой неделе.

Адвокат, прославившийся во время пандемии COVID-19, неоднократно заявлял о своем намерении участвовать в выборах главы государства.

Со временем он стал одним из лидеров президентских рейтингов.

В опросах общественного мнения, проводимых различными компаниями, он входит в пятерку наиболее благосклонно оцениваемых кандидатов на пост президента.