Адвокат Вегеле примет участие в президентских выборах

"Услышав и почувствовав доверие многих людей, любящих Литву, я принял решение участвовать в предстоящих выборах президента Литвы", - сказал И. Вегеле.
"Я не представляю какую-либо политическую партию или политический интерес. Я не обязан никакому крупному бизнесу или экономической группе. Я не являюсь членом какой-либо политической партии, более того, я не обязан какой-либо зарубежной стране, какой-либо спецслужбе или службе безопасности", - заявил кандидат.
О своем решении адвокат объявил на встрече со сторонниками, состоявшейся в столичном театре "Вайдилос" в среду. В ходе мероприятия были показаны видеоролики, в которых выступали известные люди – актер Рамунас Циценас, исполнители Вилюс и Виолета Тарасовы, Жидрунас Савицкас.
В своем выступлении кандидат не пожалел критики в адрес действующей власти, которая, по его словам, не слышит народ Литвы.
"От храброй страны, которой мы себя провозгласили, осталась высокомерная политическая элита, не считающаяся с людьми, не слышащая их, выставляющая напоказ высокомерие, жонглирующая манипуляциями – чтобы унижать, противопоставлять, разделять", - сказал он.
"Истинное лидерство сплачивает и объединяет. То, что происходит в Литве – это просто наслаждение властью. Это не служение, это система захвата власти", - заявил И. Вегеле.
Адвокат, прославившийся во время пандемии COVID-19, неоднократно заявлял о своем намерении участвовать в выборах главы страны. Со временем он стал одним из лидеров президентских рейтингов. В опросах общественного мнения, проводимых различными компаниями, он входит в пятерку наиболее благосклонно оцениваемых кандидатов на пост президента. Лидером этих президентских рейтингов является нынешний руководитель страны Гитанас Науседа.
На сегодняшний день 5 политических партий объявили о своих выдвигаемых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах. Союз Отечества-Христианских демократов Литвы на выборах будет представлять премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку, Союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы– кандидатуру бывшего председателя Конституционного суда (КС) Дайнюса Жалимаса.
Известны имена и трех самовыдвиженцев: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус и активист Антанас Кандротас.
Движение либералов во вторник сообщило, что не будет участвовать в предстоявших выборах президента. По словам либералов, внимание будет направлено на выборы в Сейм и Европарламент.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.