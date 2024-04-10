Адвокат Вегеле отказывается от финансовой поддержки "крестьян": я хочу оставаться независимым

"В ответ на то, что Литовский союз крестьян и зеленых рассматривает возможность предложить мне финансовую поддержку, заранее сообщаю, что мне придется от нее отказаться", - пишет И. Вегеле в своем аккаунте в Facebook.
"Спасибо за доверие и необходимую политическую, ценностную нефинансовую поддержку. Однако я принял это решение, потому что хочу представлять весь народ Литвы. Я хочу оставаться независимым, беспристрастным, финансово не обязанным какой-либо политической партии", - подчеркивает он.
Cовет ЛСКЗ принял решение отказаться от участия в президентских выборах и больше не выдвигать кандидатуру парламентария, бывшего министра здравоохранения Аурелиюса Вериги. По решению совета, на выборах главы страны "аграрии" поддержат адвоката И. Вегеле.
Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис на прошлой неделе сообщил, что его партия рассмотрит возможность, в том числе финансовой поддержки И. Вегеле.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.