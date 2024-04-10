Адвокат Вегеле отказывается от финансовой поддержки "крестьян": я хочу оставаться независимым

"В ответ на то, что Литовский союз крестьян и зеленых рассматривает возможность предложить мне финансовую поддержку, заранее сообщаю, что мне придется от нее отказаться", - пишет И. Вегеле в своем аккаунте в Facebook.

"Спасибо за доверие и необходимую политическую, ценностную нефинансовую поддержку. Однако я принял это решение, потому что хочу представлять весь народ Литвы. Я хочу оставаться независимым, беспристрастным, финансово не обязанным какой-либо политической партии", - подчеркивает он.

Cовет ЛСКЗ принял решение отказаться от участия в президентских выборах и больше не выдвигать кандидатуру парламентария, бывшего министра здравоохранения Аурелиюса Вериги. По решению совета, на выборах главы страны "аграрии" поддержат адвоката И. Вегеле.