Адвокат Вегеле: без нашей команды "крестьяне" не преодолели бы и 5% барьера

„Мне сложно было бы ответить на этот вопрос — что было бы, если было бы? Мы приняли решение преодолеть 7 проц., сформировали общий список. Может быть, это был риск – это было решение, принятое мной как председателем и руководителем штаба, и, если бы вчера не было 7 проц., мне бы пришлось взять на себя ответственность и соответственно предпринять шаги, которые сегодня делать не нужно“, – сказал Р. Карбаускис.