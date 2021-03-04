Она подчеркнула, что позиции президента и премьера согласуются накануне каждого саммита.

"Мы действительно не видим надобности в этом обсуждении. Президент и премьер встречаются накануне СРЕС, после заседания, они согласуют действия, мнения и подходы. Обмен информацией происходит без проблем", – заявила А. Скайсгирите в интервью радиостанции LRT в четверг.

Она также подтвердила, что решение в Сейме вопроса представительства в СРЕС не было задачей первостепенной важности.

"Если вопрос отправится в Сейм, то, вероятно, для изменения этого решения потребуется большинство голосов, позднее, возможно, подключатся и конституционные аспекты. Я не знаю, является ли это вопросом, которым Сейм должен заниматься сейчас", – сказала А. Скайсгирете.

Правящие консерваторы рассматривают принятие в Сейме закона, который бы установил, что Литву на саммитах ЕС представляет не президент, а премьер-министр.

Инициаторы говорят, что на саммитах рассматриваются вопросы, связанные с компетенциями правительства, и невозможно обеспечить, чтобы президент придерживался утвержденного Сеймом и правительством мандата, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой Дале Грибаускайте, кроме того, президент обладает конституционными полномочиями решать основные вопросы внешней политики и представлять государство, а Г. Науседа получил мандат народного доверия, когда обошел (нынешнего премьера - ред.) Ингриду Шимоните на президентских выборах.