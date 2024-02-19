6 кандидатов в президенты Литвы уже подали заявительные документы в ГИК

Потенциальные кандидаты в информационной системе ГИК представили заявление на участие в выборах, документ, подтверждающий внесение избирательного залога, доверенность на уполномоченного представителя, краткую предвыборную программу, анкету кандидата, выписки из деклараций доходов и имущества жителя за прошлый год.

В системе также представлены: декларация частных интересов, обещание соблюдать запрет на подкуп избирателей, согласие быть кандидатом, выдвинутым политической партией (если выдвигает партия), подписанное обязательство, если лицо будет избрано, прекратить работу или иную деятельность, несовместимую с обязанностями президента, фотография кандидата, биография и доверенность на его представление в ГИК (в случае, если лицо само выдвигает свою кандидатуру).