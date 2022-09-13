18 декабря этого года предлагается провести досрочные выборы в Сейм

Такой проект постановления в понедельник зарегистрировал член Сейма Ремигиюс Жемайтайтис.

"Дальнейшая работа этого Сейма и Правительства невозможна", - говорится в проекте постановления. Парламентарий предлагает провести досрочные выборы в Сейм, "будучи убежденным, что стране нужны досрочные выборы в Сейм и качественно новая власть, пользующаяся доверием большинства литовцев, желанием и способностью работать на благо Литвы".

В проекте постановления отмечается, что "действующая власть утратила доверие литовского народа, поскольку 73 проц. жителей страны хотели бы смены властей после парламентских выборов (Baltijos tyrimai, август 2022 г.)".

"Два года каденции этого Сейма доказали, что конструктивное принятие решений, диалог между оппозицией и правящими зачастую носит имитационный характер, основан на лжи и невыполненных обещаниях создать совместные рабочие группы, а правящие погрязли в решении спорных и ими самими созданных проблем, что никоим образом не улучшает благосостояние литовского народа", - говорится в проекте документа.

В нем большое внимание уделяется экономическому положению страны.

"Литва, где годовая инфляция в августе достигла 22,4 проц., по показателям инфляции является одним из лидеров в Европе, а правительство Литвы и правящее большинство Сейма за лето не приняли никаких решений, которые стабилизировали бы инфляцию и обеспечили адекватные доходы жителей Литвы", - говорится в проекте постановления.

В нем также констатируется, что Литва столкнулась с энергетическим кризисом, во время которого также "проводится принудительная либерализация рынка, искусственно на 25 проц. повышаются и без того высокие цены на электроэнергию для лиц, не выбравших независимого поставщика. В то время Правительство и правящее большинство Сейма до сих пор не предприняли никаких мер для стабилизации цен на энергоносители и обеспечения выхода на энергетический рынок только надежных и финансово устойчивых поставщиков".

В подготовленном Р. Жемайтайтисом проекте постановления утверждается, что безответственные действия Правительства дискредитируют Литву на международной арене, а принятые необдуманные решения, не согласованные с ЕС и стратегическими партнерами, часто имеют негативные последствия для литовского бизнеса.

"Правительство и сформировавшее его правящее большинство Сейма не прилагают усилий для защиты литовского бизнеса в кризисной ситуации, для компенсации потерь, которые он несет из-за непоследовательной политики, и для сохранения рабочих мест", - говорится в проекте документа.

Предлагающий организовать досрочные выборы Сейма Р. Жемайтайтис призывает учесть заявление президента Г. Науседы от 8 сентября о том, что Правительству необходимо как можно скорее взяться за перезагрузку Правительства премьер-министра И. Шимоните.

В соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом досрочные выборы в Сейм могут быть организованы постановлением Сейма, принятым не менее чем 3/5 голосов всех членов Сейма.

В постановлении Сейма о досрочных парламентских выборах указывается день выборов нового Сейма. Выборы нового Сейма должны быть проведены не позднее чем через 3 месяца после принятия решения о досрочных выборах.

Досрочные выборы в Сейм также могут быть объявлены президентом.