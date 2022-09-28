"Потолок цен, которого с самого начала просили все больше государств-членов, является единственной мерой, которая поможет каждому государству-члену смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями и создать базу на случай возможных перебоев в поставках, а также ограничить дополнительные прибыли в этом секторе", - говорится в полученном BNS письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон.

В письме говорится, что ограничение должно применяться ко всем сделкам, а не только к импорту из конкретных стран, и должно быть таким, чтобы обеспечить безопасность поставок и свободный поток газа в Европе.

"Эта верхняя граница является приоритетом и может быть дополнена предложениями по усилению финансового надзора за газовым рынком и разработке альтернативных стандартов определения цены на газ в Европе", — говорится в письме.

Авторы письма призывают еврокомиссара представить предложение для обсуждения на внеочередном заседании Совета министров транспорта, коммуникаций и энергетики ЕС в пятницу.

Министерство энергетики сообщило в среду, что совместное обращение подписали Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Хорватия, Латвия, Польша, Литва, Мальта, Португалия, Франция, Румыния, Словакия и Словения. По мнению министерства, к нему могут присоединиться и другие страны ЕС.

В середине сентября, после того, как Еврокомиссия озвучила предложения срочно снизить цены на электроэнергию для потребителей, потолка цен на газ не осталось. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис ранее не раз заявлял, что такое предложение в большей степени удовлетворит Литву, так как обеспечит более низкие цены на электроэнергию как для жителей, так и для бизнеса.