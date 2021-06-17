Во вторник в Литве отмечалась 80-я годовщина начала ссылок, и Cейм принял резолюцию "О мероприятиях по случаю 80-й годовщины больших утрат и сопротивления оккупациям тоталитарных режимов".

В ней говорится, что "после оккупации нацистской Германией Литвы нацисты начали осуществлять геноцид евреев Литвы, сделавший возможным массовые убийства и насилие, предопределивший утрату большой части еврейской общины".

По словам Ф. Куклянски, в этой формулировке недостает "одного важного элемента - напоминания, что массовые убийства совершались с помощью местных коллаборантов".

"Хотите проще и понятнее? В городах и местечках Литвы появились такие люди, которые участвовали в убийствах своих соседей-евреев. Сказать как-то иначе? У ям на лесных окраинах стояли не нацистские танки и подразделения, а вооруженные местные жители, которые сделали смертельные выстрелы в выстроенных евреев - мужчин, женщин и детей", - приведены в сообщении слова председателя ЕОЛ.

"И еще одна формулировка, которой мы так боимся: среди организаторов подготовки убийств и их физическому исполнению были литовцы. Звучит страшно? Но это правда", - сказала она.

По словам Ф. Куклянски, это правда, которую в очередной раз побоялись признать. Она утверждает, что правда в Литве "все еще зависит от страха".

Глава ЕОЛ также подчеркнула, что ни она, ни другие члены литовской и всемирной еврейской общины, ни историки, ни ученые не говорили и не говорят, что виноват народ.

"Как мы могли бы, если здесь в Литве у нас около тысячи Праведников народов мира, которые спасали евреев? Нет, о народе нужно судить по лучшим, а не по худшим его представителям. Однако мы говорили и будем говорить правду: начавшиеся в июне 1941 года убийства евреев совершались по указанию нацистов с помощью местных коллаборантов", - объяснила она.

В частности, в резолюции Сейм осудил тоталитаризм во всех формах и его преступления, призвал убрать из общественных пространств Литвы символы, напоминающие об оккупационных тоталитарных режимах, а также констатировал необходимость требовать возмещения оккупационного ущерба от России как правопреемницы оккупировавшего Литву СССР.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны было истреблено около 90% из более чем 200 тыс. евреев Литвы.

Сейчас в Литве проживает около 3 тыс. евреев. В годы войны было спасено около 8 тыс. литовских евреев, еще примерно столько же остались в живых, так как успели уехать.

Израильский Центр исследований Холокоста Yad Vashem признал Праведниками мира около 900 жителей Литвы.