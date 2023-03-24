Звонок синоптику: узнать об опасных погодных явлениях теперь можно и по телефону

Теперь по номеру +370 648 05433 можно узнать, какие опасные погодные явления прогнозируются и каков общий прогноз погоды, составленный синоптиком. Отдельно представлен прогноз погоды для всей Литвы, а также прогноз погоды для Вильнюса.
"Выбрав консультацию синоптика, вы будете соединены с дежурным синоптиком. Также можно будет получить информацию об открытых данных", - говорится в сообщении.
Сообщается, что телефонная линия будет очень полезна для жителей пожилого возраста, которые все еще пользуются старыми телефонами без функции сотовой сети и поэтому не могут получать важные предупреждения о прогнозируемых опасных погодных явлениях.
Также новая телефонная линия будет полезна для тех, кто по тем или иным причинам не может подключиться к интернету.
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