Звезды Голливуда приветствуют собравшихся в LITEXPO поклонников

"Мы говорили Вам, что станем еще больше и лучше. В прошлом году нас было больше 25 000, мы хотим увидеть, что нас ждет в эти выходные. У нас проходит самый большой конкурс – и рекордный конкурс cosplay в странах Балтии, Аллея художников выросла в несколько раз, в ней больше 70 человек, увеличилось пространство игр и технологий Baltics Gaming Expo и, конечно, 12 гостей из ярких мировых проектов. Не упустите возможности познакомиться с ними!", – сказал ведущий профессор Джек.