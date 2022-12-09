Эту награду им вручил в четверг министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время своего визита в Вену.
"Расследования, проводимые Христо Грозевым и всей командой Bellingcat раскрывают невероятные масштабы российской пропагандистской машины и манипуляций. Правда и публичность — самое мощное оружие в борьбе с дезинформацией, решимость гражданского и журналистского сообщества в раскрытии правды о преступлениях Кремля защищает и укрепляет всех нас", — сказал Ландсбергис.
"Посол Халацинский внес значительный вклад в защиту интересов национальной безопасности не только Украины, но и Литвы", - отметил министр, вручая награду.
"Звезда литовской дипломатии" — награда, вручаемая Министерством иностранных дел Литвы за прославление имени Литвы за рубежом и развитие межгосударственных отношений. Вручается с 2010 года.
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