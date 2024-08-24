Зуокас заговорил о способах борьбы с наркотиками в столице

Зуокас подчеркнул, что некоторые адреса распространителей наркотиков известны даже ему. Под его комментарием жители стали перечислять адреса, по которым, по их данным, также можно купить наркотики, чтобы полиция их проверила. Политик обратился к полиции и Вильнюсскому муниципалитету, попросил их связаться с ответственными ведомствами, чтобы те проверили, пригодно ли такое жилье для жизни людей.

„Несколько квартир на ул. Пакращё, 4 и Субачаус, 98, они принадлежат нескольким физическим лицам. Квартиры сдают в аренду ромам, в них торгуют наркотиками. Эти квартиры непригодны для жизни, а за квартиру площадью 40 кв. м, ромы, у которых нет официальных доходов, платят по 500 евро, а иногда и больше. Важно сказать, что один из этих людей - брат экс-комиссара Вильнюсской полиции. Это обстоятельство вызывает вопрос, не является ли это частью сети распространения наркотиков, в которой участвуют, к примеру, бывшие полицейские и их родственники. Известны и другие лица, действующие заодно“, – писал Зуокас.