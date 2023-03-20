На состоявшейся в понедельник утром пресс-конференции после ночи выборов политик еще раз признал, что проиграл выборы мэра столицы представителю консерваторов Валдасу Бенкунскасу.

"Да, я не победил на этих выборах, но именно тем и прекрасна демократия, что одни голосуют так, другие – так", – сказал А. Зуокас на организованной агентством ELTA пресс-конференции в понедельник утром.

Представитель партии "Свобода и справедливость" не скрывал, что продолжит работу в качестве члена Совета Вильнюсского городского самоуправления. Правда, А. Зуокас упомянул, что эта должность позволяет ему заниматься и другой деятельностью.

"Мандат члена совета позволяет заниматься многими видами деятельности, в том числе – бизнесом, участвовать в общественной жизни и не оставаться в стороне от дел города. Мы – вторая по величине фракция, поэтому понимаем, что не можем разочаровать и не оправдать ту большую группу избирателей, которые выразили поддержку мне и моей команде", – пояснил политик.

А. Зуокас, оценивая муниципальные выборы, не скрывал, что замечал и некоторые моменты, когда, якобы, переступались "определенные границы политической борьбы". В то же время политик заявил, что у него есть претензии и к работе Главной избирательной комиссии (ГИК).

"И я, и моя команда сталкивались с какими-то неприятными или переступающими определенные политические границы методами борьбы против нас, но я к этому привык. Это происходит на всех выборах, хотя это может быть неприемлемо и неприятно.

Конечно, у нас есть претензии к работе ГИК, как, видимо, и у большинства политических партий, особенно из-за вчерашнего неприятного момента, когда наших наблюдателей лишили возможности участвовать и наблюдать за выборами почти на 30 участках", – прокомментировал А. Зуокас.

На вопрос, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост мэра Вильнюса через четыре года, он ответил, что сомневается в том, что решится на такой шаг.

"Действительно не знаю, что будет через четыре года, но, наверное, да, видимо, вряд ли через четыре года возникнут мысли баллотироваться. Но, конечно, сегодня сложно судить, что и когда произойдет. Вопрос, может, новоизбранный (мэр города Вильнюса – ELTA) будет работать так плохо, что вильнюсцы сами попросят", – сказал А. Зуокас.

Представитель партии "Свобода и справедливость" не спешил оценивать, принесет ли его экс-соперник на столичных выборах изменения в Вильнюс.

"Я думаю, что Вильнюс может гораздо больше, а удастся ли Валдасу Бенкунскасу внести какие-то изменения, наверняка мы увидим совсем скоро", – подчеркнул политик.

По данным ГИК, А. Зуокас, набравший 47 проц. голосов избирателей, занял второе место на выборах мэра Вильнюса, уступив представителю консерваторов В. Бенкунскасу, набравшему 52 проц. голосов.