Зуокас: стоимость строительства национального стадиона после индексирования может увеличится на 30 млн. евро

"Судя по тому, что говорит мэр города, если перевести в проценты, я не говорю о цене за дополнительные объекты, то сумма может увеличиться на 30 млн. евро. Она может увеличиться в зависимости от того, на сколько мест будет больше и сколько будет стоить еще одна баскетбольная арена", – сказал Зуокас.

"В любом случае приветствую сегодняшние действия, наконец-то BaltCap признала, что не сможет продолжить работу над проектом. Но суть в том, какой будет индексация, это будет зависеть от решений горсовета", – отметил он.

Зуокас положительно оценил вовлечение Арвидаса Авулиса в проект и решение увеличить число мест до 18 000, но критиковал намерение строить баскетбольную арену.

"Мы считаем, что еще одна баскетбольная арена не нужна, у нас на сегодняшний день уже есть две хороших, еще строят на деньги частных инвесторов. Это необоснованные расходы, которые увеличат общую стоимость проекта", – заметил Зуокас.