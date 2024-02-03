Зуокас: стоимость строительства национального стадиона после индексирования может увеличится на 30 млн. евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nacionalinio stadiono Vilniuje kompleksas
Nacionalinio stadiono Vilniuje kompleksas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

2 февраля стало известно, что строительство Национального стадиона от фонда ВaltCap перенимает строительная компания Hanner. После этого экс-мэр столицы Артурас Зуокас сказал, что стоимость строительства национального стадиона после индексирования может увеличится на 30 млн. евро. Однако, по его словам, цена может вырасти и из-за увеличения числа мест на стадионе и строительства баскетбольной арены.

"Судя по тому, что говорит мэр города, если перевести в проценты, я не говорю о цене за дополнительные объекты, то сумма может увеличиться на 30 млн. евро. Она может увеличиться в зависимости от того, на сколько мест будет больше и сколько будет стоить еще одна баскетбольная арена", – сказал Зуокас.

"В любом случае приветствую сегодняшние действия, наконец-то BaltCap признала, что не сможет продолжить работу над проектом. Но суть в том, какой будет индексация, это будет зависеть от решений горсовета", – отметил он.

Зуокас положительно оценил вовлечение Арвидаса Авулиса в проект и решение увеличить число мест до 18 000, но критиковал намерение строить баскетбольную арену.

"Мы считаем, что еще одна баскетбольная арена не нужна, у нас на сегодняшний день уже есть две хороших, еще строят на деньги частных инвесторов. Это необоснованные расходы, которые увеличат общую стоимость проекта", – заметил Зуокас.

История строительства национального стадиона в Вильнюсе получила новый оттенок. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 2 февраля сообщил, что фонд BaltCap выходит из проекта, на его место приходит компания одного из самых богатых людей в Литве Арвидаса Авулиса - Hanner.

"Сегодня мы представим все новости об обросшем легендами строительстве многофункционального комплекса. Из проекта выходит фонд BaltCap,на его место приходит Hanner", – сказал мэр в пятницу.

"По сути, у нас остается действующий договор с концессионером, проект жив, определенные моменты позже будут согласованы и представлены горсовету, но основная мысль - сегодня у нас есть принципиальное соглашение между Hanner и BaltCap о передаче акций", – прибавил глава города.

На ближайшем заседании горсовета представят проект решения об изменении договора с концессионером, цена будет индексироваться. Сумму мэр не назвал.

По словам Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. до середины 2022 г. увеличилась на 40%. Муниципалитет намерен взять на себя лишь часть этих расходов.

История строительства нацстадиона в последнее время была омрачена новыми деталями.

Бывшего партнера фонда BaltCap, который управлял компанией Vilniaus daugiafunkcis kompleksas, Шарунаса Стяпукониса обвинили в присвоении и растрате миллионов из фонда.

В интервью BNS партнер BaltCap Симонас Густайнис сказал, что Стяпуконис мог растратить больше 30 млн. евро. BaltCap расторг договор со Стяпуконисом в ноябре 2023 года и обратился в правоохрану, когда выявил проблемы в финансах фонда.

Расследование дела Стяпукониса контролирует Европейская прокуратура, им занимается Служба расследования финансовых преступлений.

Авулис обещает построить арену в 2026 году.

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