"Вильнюс славится ночной жизнью и отличными барами. Я не являюсь их завсегдатаем, но хочу, чтобы барная культура была тем примером, который славит Вильнюс в Литве и в мире. За всю мою жизнь у меня никогда не было никаких конфликтов в публичных местах - ни в Литве, ни за границей. Слово "извините" стало стандартом западной культуры", – писал Зуокас.



Он рассказал, как в пятницу вечером с женой и друзьями зашел в один столичный бар и столкнулся с агрессивным поведением одного из клиентов.

"Тут подходит какой-то Витаутас, которые решает, что имеет право портить вечер, решает, что русский мат и нецензурные жесты и поведение, характерное для российской агрессии – это лицо вильнюсской барной культуры. Я так не считаю. Однако этот Витаутас после политических выступлений продолжает физически приставать и провоцировать конфликт. Пришлось вооружиться всем буддистским терпением, чтобы этого избежать", – писал Зуокас.

Кандидат в мэры поблагодарил других посетителей бара за то, что они помогли разрешить ситуацию.

"Спасибо Саулюсу, охраннику бара, который мастерски выставил Витаутаса, который потом пять минут показывал за окном f..ck и другие комбинации из пальцев и ругался матом на одной из самых красивых улиц Вильнюса, за дверь", – продолжил политик.

На видео слышны голоса посетителей, призывающих Витаутаса прекратить агрессию. "Витаутас, успокойся", - слышатся голоса.

"Я должен был бы его побить, но не могу, хотя очень хочу", – пытается шутить Зуокас.

После этого агрессивный мужчина нецензурно бранится, после чего его выдворяют вон.

Зуокас написал заявление в полицию.

Человек, который виден на видео – партнер агентства Bosanova Витаутас Матулявичюс. Он отреагировал на видео, которым Зуокас поделился в фейсбуке.

Портал делится его словами с разрешения автора: "Истории, которые происходят в вильнюсских барах, обычно там и остаются, однако сегодня господин Зуокас решил одну из них предать огласке.

Внизу есть фотография, сделанная в ту пятницу, когда я корректно дискутировал с г. Зуокасом о Вильнюсе, о приключениях бывшего мэра, его путях и дорожках.

Правда, когда разговор зашел о позиции Зуокаса в отношении оккупации Крыма и других вопросов, связанных с Украиной, о судимости, о господине Дреме, настроение уважаемого бывшего мэра испортилось и появилась агрессия.

Господин Артурас произнес в мой адрес пару неприятных слов, даже пальцем крутить пытался. Ну, после этого и начались события, которые видны на видео. Потом появился комментарий с видео в фейсбуке, драматический с громкими словами, но и с немалой долей умолчаний. Может, надо поменьше коктейлей, но правда тоже важна", – писал Матулявичюс.