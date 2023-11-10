Зоопарк в Каунасе открывает свои двери для посетителей

В течение всей праздничной недели (13-18 ноября) посетителей ждет не только обновленное пространство зоопарка, но и новые животные, а также множество уникальных мероприятий: кинопоказы, презентации книг, образовательные и театральные занятия, концерт и многое-многое другое.
Организаторы обещают, что все мероприятия будут интересны как для детей, так и для взрослых.
Реконструкция почти 80% территории зоопарка позволила значительно улучшить условия содержания животных: построено семь новых зданий, отремонтированы старые, обновлены вольеры, созданы новые помещения для посетителей и сотрудников, оборудованы дорожки и детские площадки, открыт экзотариум с образовательным центром, построена смотровая башня с лифтом.
В настоящее время в зоопарке обитает 149 видов животных, более 50 из которых находятся под охраной.
После проведенной реконструкции в ближайшие пять лет количество охраняемых видов животных увеличится, что будет способствовать сохранению среды обитания и видов животных не только в Литве, но и во всем мире.
Как сообщается в пресс-релизе Литовского зоопарка, посетители смогут впервые встретиться с новыми обитателями на празднике открытия, а также увидеть старых любимцев после двухлетнего перерыва.
Билеты можно приобрести в кассе с 13 ноября в 11.00.