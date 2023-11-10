Зоопарк в Каунасе открывает свои двери для посетителей

В течение всей праздничной недели (13-18 ноября) посетителей ждет не только обновленное пространство зоопарка, но и новые животные, а также множество уникальных мероприятий: кинопоказы, презентации книг, образовательные и театральные занятия, концерт и многое-многое другое.

Организаторы обещают, что все мероприятия будут интересны как для детей, так и для взрослых.

Реконструкция почти 80% территории зоопарка позволила значительно улучшить условия содержания животных: построено семь новых зданий, отремонтированы старые, обновлены вольеры, созданы новые помещения для посетителей и сотрудников, оборудованы дорожки и детские площадки, открыт экзотариум с образовательным центром, построена смотровая башня с лифтом.

В настоящее время в зоопарке обитает 149 видов животных, более 50 из которых находятся под охраной.