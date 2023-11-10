Зоопарк в Каунасе открывает свои двери для посетителей

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos zoologijos sodas
Lietuvos zoologijos sodas
ФОТО: Lietuvos zoologijos sodo nuotr.

В понедельник (13 ноября), в честь своего 85-летия, после более чем двухлетнего ремонта, открывается Литовский зоопарк, пишет kaunas.kasvyksta.lt.

В течение всей праздничной недели (13-18 ноября) посетителей ждет не только обновленное пространство зоопарка, но и новые животные, а также множество уникальных мероприятий: кинопоказы, презентации книг, образовательные и театральные занятия, концерт и многое-многое другое.

Организаторы обещают, что все мероприятия будут интересны как для детей, так и для взрослых.

Реконструкция почти 80% территории зоопарка позволила значительно улучшить условия содержания животных: построено семь новых зданий, отремонтированы старые, обновлены вольеры, созданы новые помещения для посетителей и сотрудников, оборудованы дорожки и детские площадки, открыт экзотариум с образовательным центром, построена смотровая башня с лифтом.

В настоящее время в зоопарке обитает 149 видов животных, более 50 из которых находятся под охраной.

После проведенной реконструкции в ближайшие пять лет количество охраняемых видов животных увеличится, что будет способствовать сохранению среды обитания и видов животных не только в Литве, но и во всем мире.

Как сообщается в пресс-релизе Литовского зоопарка, посетители смогут впервые встретиться с новыми обитателями на празднике открытия, а также увидеть старых любимцев после двухлетнего перерыва.

Билеты можно приобрести в кассе с 13 ноября в 11.00.

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Источник
ru.DELFI.lt
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