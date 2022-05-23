Золотой век магазина дешевой одежды – раскупают все

Вторник в Паневежисе – день шопинга, в этот день в некоторых магазинах обновляют ассортимент.

„"Меня интересуют мелочи, не тряпки. Если вы зайдете в магазин, увидите, как люди берут не по одной вещи, а сразу 10. И так каждый вторник", – рассказал Эгидиюс.

Каждое утро во вторник у магазина выстраивается очередь еще до его открытия.

"Сегодня у меня в кошельке 5 евро, пенсию переведут позже. Пришла посмотреть. Если вот тот плащ мне подойдет, возьму", – сказала одна женщина.

Некоторые люди в очереди недовольны тем, что их снимают, прячут лица, как будто их застали за каким-то нехорошим делом.

"Я думаю, тут образовалась такая предприимчивая Литва: набирают тряпок, а потом их перепродают на рынке или в интернете", – сказал Эгидиюс.

Торговцам все равно, что люди делают с приобретенными вещами.

"Я увидел очередь, поэтому и пришел – хотел посмотреть, что тут будет, что дают, думал, может что-то бесплатно дают. Сейчас чаще будем заходить", – смеется Эугениюс.



"Мы всегда ездим за товаром в понедельник, на склады. Со вторника обновляем ассортимент. Эта традиция сохранилась", – объяснила директор магазина Geltonas namelis Раса Варекоене причину очередей по вторникам.

Хорошие товары по приемлемой цене продают без скидок, их раскупают быстро.

"У нас есть "изюминки" – хорошая одежда за хорошие деньги, даже скидки не нужны. Покупают все во вторник", – сказала заведующая паневежской торговой сети Radа Раса Илгунене.

Госпожа Вида представляет свои товары, начиная с украшений.

"Хорошие вещи быстро раскупают, завтра их не останется, только мелочи. А мне нужно все", – рассказала пожилая женщина.

Вероника признает, что еще жив стереотип, будто в такие магазины богатые люди не ходят.

"В оные времена люди, занимавшие высокие посты не ходили. Я всем соседям по подъезду покупаю здесь одежду", – улыбается она.

Торговцы отмечают, что стереотипы уходят. К ним в магазины приходят покупатели, которые поддерживают идею экологии и понимают толк в долговечности и качестве товара.

"Мы стараемся покупать как можно дешевле, чтобы конечная цена была небольшой. Бывают товары, которые стоят дороже, чем новые в магазине, но это "винтажный" товар, его в магазине не найдешь. Может, кажется дорогим, но товар штучный", – заметила Варекоене.