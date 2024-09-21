Знаменитые швянтойские чебуреки вызвали легкий шок и разочарование – не попадайтесь на крючок маркетинга

Изображение похоже на то, которое вы видите каждое воскресенье в церкви во время мессы, когда священник кладет в рот верующим крохотный кусочек оплатки. Не скрою, что я тоже „попался“ на этот рекламный трюк, но когда я шел пробовать эти чебуреки, меня всегда отталкивала информация о том, что нужно ждать несколько часов, прежде чем наконец-то представится возможность попробовать эти чебуреки.

То, что там люди стояли в очереди от 1,5 до 2 часов, подтвердили и мои хорошие друзья, которые позвонили мне, когда, наконец, получили возможность сесть за освободившийся столик после стояния в длинной очереди. Странно было только то, что когда их попросили позвонить позже и поделиться впечатлениями о вкусе чебуреков, они не позвонили и не взяли трубку. Так что не могу сказать, сколько времени пришлось ждать самих чебуреков. Потом я подумала, что после вкусных, огромных чебуреков они впали в божественный экстаз и поэтому проигнорировали мои звонки. Потом мое любопытство взяло верх, и я не удержался и поехал в Швентойи попробовать те самые чебуреки, о которых все говорят.