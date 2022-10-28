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В этом году значительно растет аудитория версии на русском языке самого популярного портала в Литве - Delfi. В октябре только в Литве ru.Delfi.lt ежедневно читали больше 31 000 человек, когда в январе этот показатель равнялся 19 000.
Значительно растет аудитория ru.Delfi.lt в Литве
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы понимаем, что как для тех русскоязычных, которые давно живут в Литве, так и для вновь приехавших в этом году, когда Россия напала на Украину, так и для прибывших до этого жителей Беларуси или России, важно получать актуальную информацию из надежных источников. Мы гордимся тем, что для них таким источником стал Delfi – мы видим, что наша аудитория в этом году значительно выросла. Мы и впредь будем стараться гарантировать своей аудитории в Литве доступные и качественные новости", – сказал редактор ru.delfi.lt Олег Ерофеев.

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По данным компании Gemius, в среднем русскую версию Delfi ежемесячно посещают больше 150 000 пользователей в Литве. По данным Google Analytics, ru.delfi.lt ежемесячно читают 1,1 млн. пользователей. Из них больше 21% - в Литве, 18% – в Беларуси, 12% – в Латвии, 11% – в Украине, остальные 39% - Казахстан, Грузия, Молдова, Германия и Эстония.

В марте этого года Россия заблокировала доступ к русскоязычной и литовской версии Delfi. Поэтому количество пользователей из России значительно сократилось, но часть аудитории из России все же находит способ подключиться к порталу.

Видеоматериалы на русском языке по Delfi TV ежемесячно смотрят больше 130 000 человек, аудитория растет. В сентябре видеоновости на Delfi RU и "Беседы Фейгина с Арестовичем" привлекли 150 000 зрителей, а 1-24 октября – 224 000.

На портале Delfi в сентябре 2022 г. видеоматериалы на русском языке просмотрели 283 000 раз, 1-24 октября – 348 000.

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