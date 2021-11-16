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Министерство социальной защиты и труда (Соцмин) предоставит работникам Службы занятости больше полномочий в деле разделения людей, которые ищут работу и которые регистрируются только ради получения страховки. Из списка застрахованных будут вычеркнуты те, кто работает "в тени", отказывается от предлагаемой работы – они не будут получать бесплатное страхование здоровья.
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
© Asmeninio albumo

Глава Соцмина Моника Навицкене сказала, что сейчас делают первый шаг в сторону реформы Службы занятости. Предложенные изменения обсудят с социальными партнерами, муниципалитетами и другими ведомствами.

"Цель – вернуть на рынок труда как можно больше людей. Дать им возможность переквалифицироваться, работать, зарабатывать, позаботиться о себе, с помощью законов мы предоставим больше таких возможностей. Но также важно снизить возможность злоупотребления ситуацией для тех, кто регистрируется в Службе занятости и работает "в тени", – сказала министр.

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Первая цель реформы, по ее словам, возможность качественно отделить тех, кто ищет работу, нуждается в помощи и поддержке – кому нужно предоставить больше услуг, например, помочь в лечении болезней зависимости, решать вопросы долгов и т.д. Им будут помогать.

"Но в случае с теми, кто работает "в тени", не платит налоги и все равно пользуется помощью государства, таких должны вычеркнуть из списков", – подчеркнула Навицкене.

Согласно планам, статус безработных смогут получить только те, кто готов искать работу или заниматься самостоятельной деятельностью. Человека вычеркнут из списка и в том случае, если он без уважительной причины два раза в течение 6 месяцев откажется от предложенной работы.

Министр заметила, что есть такие безработные, которые ищут работу 10 лет и даже больше. Подходящая работа - это работа, которая отвечает требованиям квалификации, компетентности человека, удаленности от дома и др. критериям.

"Служба занятости сразу же лишит человека статуса безработного, если получит информацию о доходов за счет нелегальной деятельности", – сказала Навицкене.

Если человек в течение 6 месяцев не найдет подходящую работу, с 7 месяца ему будут предлагать работу, которая не обязательно отвечает его квалификации и др. критериям.

"После того как Служба занятости выявит людей, неготовых к участию в рынке труда, им будут оказывать помощь объединенными усилиями с муниципалитетом и другими ведомствами", – сказала министр.

Безработные будут застрахованы только в то время, когда находятся в списках Службы занятости. В таких списках не останется тех, кто работает "в тени", отказывается от работы.

Министр надеется, что парламент получит проект осенью, но, возможно, этот срок перенесут на весну.

"Другие возможности – быстрая и качественная переквалификация. Это не только профессиональное обучение, но и модули высшего образования, которые помогут людям лучше соответствовать рынку труда", – сказала Навицкене.

Соцмин предлагает включить в действующий порядок новый статус – безработный человек, который не готов к участию в рынке труда.

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