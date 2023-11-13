Зиму предсказывать все труднее: в этом году дорожные работники дежурят уже с середины октября

Как прокомментировала Диана Лубе, директор по обслуживанию территорий компании Ecoservice, официальная дата начала посыпания улиц песком и солью — 1 ноября, но в этом году бригады по уборке внимательно следили за погодными условиями уже с середины октября, а в последние выходные октября на улицы вышли первые машины с песочно-солевой смесью.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в прошлом году первый снег в Литве выпал 16 ноября, что примерно на 2 недели позже обычного срока, а в этом году первый снег в окрестностях Утены выпал 8 октября, что примерно на 3 недели раньше обычного. Согласно многолетним данным, первый снег в Литве в среднем выпадает 4 ноября.

Снег, который выпадает в середине осени обычно не представляет проблемы для дорожных служб: нет необходимости в дополнительной уборке или обработке дорог, поскольку первый снег очень быстро тает.

Эксперты говорят, что хотя трудно предсказать, будет ли зима в этом году ранней и холодной, лучше не затягивать с подготовкой к зимнему сезону: этим уже занимаются компании, обслуживающие дороги, да и автомобилистам тоже стоит поторопиться.

"В последнее время температура воздуха остается положительной. Однако даже при плюсовой температуре на дорогах может образоваться наледь. Если вечерняя температура воздуха составляет +3 градуса, то в течение ночи ведется мониторинг погоды, чтобы в случае необходимости на улицы города могла быть направлена дорожно-ремонтная техника. Если, например, в одном районе будет +3 градуса, а в другом — около нуля или отрицательная температура воздуха и к этому добавится влажность и сильный холодный ветер, то такие погодные условия способствуют образованию наледи на дорожном покрытии.

По словам Д. Любе, в ее практике чаще всего первый снег и уборка улиц начинаются в середине ноября, но в этом году подготовка была проведена раньше. Склады были заполнены солью еще в середине августа, подготовлена необходимая техника, созданы бригады, которые в случае необходимости сразу же приступят к расчистке улиц и тротуаров. Погода, по словам специалиста, становится все более непредсказуемой, а изменения погодных условий происходят чрезвычайно быстро.

В последнее время температура воздуха на поверхности почвы, т.е., и на асфальтовом покрытие, опускается до 3,5-4 градусов, а бывали дни, когда и до +1 градуса, что представляет определенную опасность. Иногда водители видят на приборной панели плюсовую температуру и даже не задумываются о том, что дорожное покрытие гораздо холоднее и уже может быть очень скользким“, — поясняет Диана Лубе.

Прогнозировать погоду все сложнее

Несмотря на то, что прогнозы погоды, движение облаков и изменение температуры постоянно отслеживаются, прогноз может кардинально измениться всего за пару часов. "Наверное, нет ни одного климатолога, который мог бы с уверенностью ответить, какая зима нас ожидает и какие природные приметы могли бы подтвердить прогнозы.