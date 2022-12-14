15 декабря ночью на юге страны, а днем во многих районах пройдет снег. Ночью местами ожидается поземка. Температура ночью 8–13, днем 3–8, на Куршской косе около 1 градуса мороза.

16 декабря на юго-востоке будет идти снег. Ночью будет 7–12, у моря 4–6, днем 3–8 градусов мороза.

17 декабря ночью во многих района будет идти снег, днем осадки прогнозируют местами. Ночью будет 6–11, днем 3–8, на западе местами 0–2 градуса мороза, у моря 1–3 градуса тепла.

18 декабря ночью местами, а днем во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет 6–11, на западе местами 3–5 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла, днем 0–5 градусов мороза, на западе местами 1–3 градуса тепла.