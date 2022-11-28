Во вторник ночью будет облачно, местами будет идти небольшой снег. Ночью 0–4 градусов мороза, гололед. Во вторник днем без перемен. Атмосферное давление будет высокое, но солнца в небе не увидим, ожидаются осадки. Будет идти небольшой снег. Днем будет 0–2 градуса тепла, местами до 1 градуса мороза.
В среду ночью придут облака, которые принесут осадки. Больше всего снега выпадет на северо-востоке страны, На дорогах будет скользко. Ночью 0–5 градусов мороза, чуть выше нуля будет на Куршской косе.
В среду днем осадки ожидаются во многих районах. Немного больше осадков будет на севере страны, в других районах осадков будет меньше. Будет от 3 градусов мороза на северо-востоке до 2 градусов тепла у моря.
В четверг небольшие осадки ожидаются лишь местами, в основном на западе страны. Они будут смешанными, есть возможность дождя при минусовой температуре. На дорогах гололед. Ночью и днем будет 0–5 градусов мороза, чуть выше нуля будет только у моря.
В пятницу облака немного рассеются, особых осадков не ожидается. Ночью будет 8–13 градусов мороза. Немного теплее будет на западе страны. Днем будет 4–9 градусов мороза.
По нынешним данным, в выходные снова вернется облачная погода, время от времени будут идти осадки, температура сохранится низкая.
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