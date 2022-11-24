Пурвине – самая северная часть Ниды – скована льдом, а снега на косе немного, поэтому в сочетании с песком он преображает пейзаж.

Фотографиями с порталом поделился Казимерас Мизгирис. Он сказал, что в дюнах можно найти немало чудес.