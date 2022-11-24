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В ноябре этого года природа в Литве дарит зимнюю сказку. Представляем вниманию читателей Ниду и ее окрестности – королевство льда и песка.
Kazimiero Mizgirio nuotr.
Kazimiero Mizgirio nuotr.

Пурвине – самая северная часть Ниды – скована льдом, а снега на косе немного, поэтому в сочетании с песком он преображает пейзаж.

Фотографиями с порталом поделился Казимерас Мизгирис. Он сказал, что в дюнах можно найти немало чудес.

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