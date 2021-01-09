Читатели Delfi снова делятся фотографиями с того же места. Семей на природе меньше не стало, часть жителей забыла о безопасной дистанции и средствах защиты.
Кроме того, в редакцию попали фотографии очередей в супермаркетах и других торговых точках, где можно приобрести санки - популярные атрибуты зимних развлечений.
Согласно действующим в Литве ограничениям, на открытом воздухе могут встречаться не более двух человек или люди должны быть из одной семьи. Также специалисты советуют избегать выхода из дома без надобности, тем более собираться группами. Необходимо надевать защитные маски для лица.
Вчерашний вечер в Жверинасе:
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