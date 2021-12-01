Зима вступает в свои права – прогнозируют обильные осадки и сильный ветер

Синоптики прогнозируют переменную облачность, днем ожидается небольшое количество осадков. Небольшой снег пройдет только на севере страны, а вечером, когда придет новый циклон, на западе появятся новые облака, пойдет снег. Прогнозируют гололед.
В первой половине дня будет дуть западный, юго-западный ветер, а потом он изменится на южный, юго-восточный, около моря ветер усилится до 14 м/с. Днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря.
В Вильнюсе без особых осадков. Гололед. Днем будет около 1 градуса мороза.
В ночь на четверг погода ухудшится, ожидается снег, мокрый снег и дождь. Местами выпадет большое количество снега. Будет дуть юго-западный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15 м/с.
В четверг днем ожидаются смешанные осадки. Вечером снова будет формироваться гололед. Будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 0–5 градусов тепла.
По мере приближения выходных осадки не прекратятся, будет идти в основном снег, гололед осложнит условия на дорогах страны.
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